Найвища платня у льотчиків, а найнижча - у рибалок, лісників і медиків

Про це повідомляється на офіційному сайту Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, найвищі зарплати в жовтні ц.р. зафіксовано у сфері авіатранспорту - в середньому 10420 грн., найнижчі – у сфері рибальства (1672 грн), лісового господарства (2192 грн) і охорони здоров'я (2215 грн).

За даними Держстату, в жовтні найвищі зарплати одержували штатні співробітники в Києві – 4688 грн, Донецькій області – 3622 грн і Дніпропетровській області – 3208 грн, а найнижчі – в Тернопільській (2266 грн) і Чернігівській (2370 грн) областях.

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Також повідомляється, що загальний фонд оплати праці за січень-жовтень ц.р. зріс на 16% і становив 325,4 млрд грн. Найбільший фонд оплати праці зафіксовано в промисловості – 97,672 млрд. грн і у сфері освіти – 41,737 млрд. грн, найменший – у сфері рибальства (94,8 млн. грн).

У регіональному розрізі найбільший обсяг фонду оплати праці зафіксовано в Києві – 61,567 млрд. грн і Донецької області – 40,623 млрд. грн, найменший – в Севастополі (2,429 млрд. грн) і Чернівецькій області (3,102 млрд. грн).

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року середня зарплата в Україні скоротилася на 0,3% - до 3064 грн.

Водночас, прем'єр-міністр Микола Азаров переконаний, що Україна вийде на рівень середньої заробітної плати в 4 тис. грн упродовж двох років.