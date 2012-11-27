У центрі Києва спалахнуло будівництво готелю (відео)

Як повідомляє ТСН, пізно ввечері 26 листопада спалахнули будівельні вагончики. На місце події прибули 8 пожежних машин та багато правоохоронців. Вогонь було приборкано, однак вигоріти встигли кілька 2-поверхових вагончиків. Зі слів очевидців, пожежею пошкодило більше половини таких споруд. Зі слів працівників МНС, у пожежі ніхто не постраждав. Вигоріли 6 вагончиків, загальна площа поширення вогню склала 200 кв. метрів.

Про суму заподіяних вогнем збитків та причини займання пожежники поки що говорити не беруться. Фахівці відзначають, що найімовірніше пригоду спричинила необережність при опаленні приміщень робітниками. Подібні випадки не є рідкістю восени та взимку, коли температура повітря опускається до нуля та нижче градусів.