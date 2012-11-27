У Москві українець за ніч обікрав сім квартир

Як повідомили УНІАН у прес-службі московської поліції, до служби «02» із заявою про крадіжку звернулася 26-річна дівчина. За словами потерпілої, яка проживає в одному з будинків на Халтуринській вулиці, вночі через вікно на кухні до її квартири проник невідомий громадянин і викрав мобільний телефон, гроші та банківські карти.

Через 40 хвилин у ході патрулювання території співробітники поліції по району Преображенський затримали підозрілого молодого чоловіка, який, побачивши поліцейську машину, спробував втекти. Затриманим виявився 25-річний безробітний громадянин України, раніше судимий за скоєння аналогічного злочину. В підозрюваного вилучено викрадені речі.

Пізніше до відділення МВС Росії по району Преображенський надійшло ще 6 заяв про крадіжки з квартир. В усіх випадках зловмисник проникав до квартир, розташованих із першого по третій поверх. Проникнувши до квартири, підозрюваний брав ті речі, які лежали на видному місці, після чого зникав.

Загальні збитки становлять 76 тис. руб. (близько 2,5 тис. дол.)

Слідством встановлена причетність затриманого до всіх скоєних злочинів. За всіма фактами порушено кримінальні справи за ст. 158 КК РФ (крадіжка).