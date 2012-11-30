Янукович нагородив прокурорів орденами та медалями
00:21, 30 листопада 2012Суспільство
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Президент Віктор Янукович нагородив першого заступника Генпрокурора Рената Кузьміна орденом "За заслуги" II ступеня.
Відповідний указ про нагородження працівників прокуратури у їх професійний День опублікований на президентському сайті.
Крім того, президент дав ще два ордени: «За заслуги» III ступеня заступнику Генпрокурора Юрію Дьоміну та княгині Ольги III ступеня першому заступнику прокурора Запорізької області Олені Герус, - а також десять медалей "За працю і звитягу".
11 працівникам прокуратури присвоєне звання заслуженого юриста.
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