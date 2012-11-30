Янукович нагородив прокурорів орденами та медалями

Відповідний указ про нагородження працівників прокуратури у їх професійний День опублікований на президентському сайті.

Крім того, президент дав ще два ордени: «За заслуги» III ступеня заступнику Генпрокурора Юрію Дьоміну та княгині Ольги III ступеня першому заступнику прокурора Запорізької області Олені Герус, - а також десять медалей "За працю і звитягу".

11 працівникам прокуратури присвоєне звання заслуженого юриста.