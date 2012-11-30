Азаров: за СРСР Україна мала потужний флот
06:23, 30 листопада 2012Суспільство
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Україна має намір відродити свій торговий і рибальський флот.
Про це прем’єр-міністр України Микола Азаров заявив під час зустрічі з міністром рибного господарства та прибережних справ Норвегії Лісбет Берг-Хансен, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.
«Ми поставили перед собою амбітне завдання: відродити свій рибальський і торговий флот», - зазначив М.Азаров.
При цьому він нагадав, що за часів СРСР Україна мала один із найпотужніших у світі торгових флотів.
Глава уряду підкреслив, що Україна має потужні суднобудівні заводи, які дозволяють реалізувати це амбіційне завдання.
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