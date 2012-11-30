Азаров: за СРСР Україна мала потужний флот

Про це прем’єр-міністр України Микола Азаров заявив під час зустрічі з міністром рибного господарства та прибережних справ Норвегії Лісбет Берг-Хансен, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

«Ми поставили перед собою амбітне завдання: відродити свій рибальський і торговий флот», - зазначив М.Азаров.

При цьому він нагадав, що за часів СРСР Україна мала один із найпотужніших у світі торгових флотів.

Глава уряду підкреслив, що Україна має потужні суднобудівні заводи, які дозволяють реалізувати це амбіційне завдання.