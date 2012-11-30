У Києві відкрилася перукарня для мусульман

Як пише газета «Сегодня», підстригтися тут може будь-хто, незалежно від віри. А ось для віруючих мусульман підбирають спеціальних майстрів.

«Якщо до нас прийде мусульманин, то стригти його має чоловік-мусульманин. Якщо мусульманка - то тільки жінка-мусульманка. Вона, до речі, може працювати в хустці», - говорить автор ідеї Ольга.

Волосся, що зістригли з клієнтів, тут не викидають, а закопують у землю. Особливі і косметичні засоби: всі вони не містять спирту.

Окрім перукарні, в ісламському центрі розташовано молитовний зал (мечеть), російську і арабську бібліотеки, недільну школу з вивчення арабської мови і культури ісламського світу, а також кафе, де можна скуштувати східні страви і солодощі.

Нагадаємо, рік тому на вул. Лук’янівській відкрили першу в Києві мечеть з мінаретом — «Ар-Рахма». Її почали будувати ще 1994 року, але лише торік роботи вдалося завершити. 60-тисячна мусульманська громада столиці весь цей час молилася у приміщенні ісламського центру на Дегтярівській. В мечеті є молитовний будинок на 2000 осіб, школа (медресе). А над усім комплексом підноситься мінарет заввишки майже з 9-поверховий будинок. З мінарету зазвичай скликають віруючих на молитву, але у столичній мечеті башта — просто символ.