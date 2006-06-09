Україна і Росія поновлюють спільне виробництво літака

Україна поновлює спільне з Росією виробництво важких транспортних літаків Ан-124-100 "Руслан". Про це повідомив генеральний конструктор українського АНТК імені Антонова Дмитро КІВА, передає РІА «Новости».

"За програмою модернізації і будівництва Ан-124 у нас підписана угода з Росією. Сьогодні ведуться експертно-підготовчі роботи, йде пошук партнерів і презентації проекту", - сказав Д.КІВА журналістам на Міжнародному авіаційно-космічному салоні " АвіаСвіт ХХІ", який відкрився у четвер на аеродромі в Гостомелі під Києвом.

Літак Ан-124 "Руслан" був створений в КБ імені Антонова в 1982 році. Його модифікації Ан-124-100 і Ан-124-100М-150 випускалися в Києві і Ульяновську до 1995 року. При злітній вазі близько 400 тонн "Руслан" може перевозити вантаж вагою до 150 тонн на відстань понад 3 тисячі кілометрів.