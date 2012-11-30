Охоронця, який побив журналістів, змусять 150 годин працювати

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, сьогодні, 30 листопада, вирок набув чинності.

Згідно з вироком суду Б.Мамедов понесе покарання у вигляді 150 годин примусових робіт у комунальних підприємствах на благо міста. Контроль за виконанням покарання покладено на державну пенітенціарну службу.

Як повідомляє прес-служба Президента України Віктора Януковича з посиланням на Головне управління МВС України в Донецькій області комітету з оперативного реагування на конфлікти за участю представників ЗМІ, який діє при Міжвідомчій робочій групі з аналізу стану дотримання законодавства про свободу слова і захист прав журналістів, вирок охоронцю супермаркету Мамедову Б. було ухвалено Ленінським районним судом 15 листопада.

За інформацією управління, в окреме провадження виділено справу стосовно потерпілих С.Федорчука і А.Ломакіна - звинувачення пред'явлене іншим двом охоронцям супермаркету. 19 листопада кримінальну справу з обвинувальним висновком направлено до суду. Вирок ще не ухваленл.

Також в окреме провадження виділено ще одну кримінальну справу стосовно невстановленої особи, яка завдала тілесні ушкодження А.Ломакіну, говориться в повідомленні.

Прес-секретар Президента України, керівник Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану дотримання законодавства про свободу слова і захисту прав журналістів Дарка Чепак сказала: «Цей випадок має стати застереженням щодо нецивілізованого ставлення охоронців супермаркетів та інших громадських закладів до журналістів».

Як повідомляв УНІАН, 23 січня 2012 р. п'ятеро осіб, серед яких були представники ЗМІ та громадськості, прибули до приміщення супермаркету "Сокіл" як покупці. Потім, не представившись адміністрації та персоналу магазина, вони почали проводити фото- і відеозйомку продукції. В процесі зйомки стався конфлікт з охоронцями магазина, в результаті якого трьом журналістам було завдано тілесні ушкодження: перелом кісток носа і садна обличчя, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку.

За цим фактом було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 125 УК України (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності).