У Парижі вкрали картину Делакруа вартістю 650 тисяч євро

Про це повідомляють сьогодні французькі ЗМІ.

За словами джерела, близького до розслідування, зловмисникові якимсь чином вдалося непомітно зняти із стіни картину розміром 19 на 11 сантиметрів, після чого він благополучно непоміченим втік з місця злочину, передає РІА «Новости».

Згідно з інформацією газети Parisien, вартість вкраденої акварелі становить 650 тис. євро. Поліція веде пошуки злочинця.