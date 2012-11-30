У Парижі вкрали картину Делакруа вартістю 650 тисяч євро
18:50, 30 листопада 2012Суспільство
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Невідомий викрав картину Ежена Делакруа з художньої галереї на вулиці Сент-Оноре в центрі Парижа.
У Парижі вкрали акварель пензля Делакруа
Про це повідомляють сьогодні французькі ЗМІ.
За словами джерела, близького до розслідування, зловмисникові якимсь чином вдалося непомітно зняти із стіни картину розміром 19 на 11 сантиметрів, після чого він благополучно непоміченим втік з місця злочину, передає РІА «Новости».
Згідно з інформацією газети Parisien, вартість вкраденої акварелі становить 650 тис. євро. Поліція веде пошуки злочинця.
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