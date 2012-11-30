Дефіцит платіжного балансу України збільшився вдвічі

Про це повідомляє Національний банк України.

У жовтні ц.р. дефіцит становив 1,999 млрд дол., що в 1,8 разу більше, ніж у вересні ц.р., і на 27,7% більше, ніж у жовтні 2011 р.

За даними НБУ, дефіцит поточного рахунку в жовтні ц.р. становив 1,619 млрд дол., зберігшись приблизно на торішньому рівні.

За даними НБУ, в жовтні експорт товарів становив 6,3 млрд дол., що на 8,1% більше, ніж у жовтні 2011 року. Рекордними за весь період статистичних спостережень були обсяги експорту продукції АПК: зростання було забезпечене за рахунок експорту зернових культур (у три рази вище, ніж минулого року) і олії й олійних культур (у 1,6 разу більше). Завдяки цьому частка АПК в структурі експорту товарів в жовтні зросла до 32,6%.

У повідомленні регулятора зазначається, що стабільно високим був експорт продукції машинобудування (річні темпи зростання - 25,1%) завдяки значному попиту з боку Росії. Внаслідок низького попиту і цін на світових товарних ринках експорт металургійної продукції був на 19,7% менше, ніж минулого року.

Обсяги імпорту товарів становили 8,1 млрд дол., що на 3,4% вище, ніж у жовтні 2011 року. Зростання було обумовлене значним неенергетичні імпортом (зріс на 9,7%) через постачання продукції АПК (зросли на 30,9%) і хімічної продукції (зросли на 16,3%).

Рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій в жовтні було сформовано з дефіцитом у розмірі 380 млн. дол. через високий попит на готівкові кошти в іноземній валюті з боку населення. Одночасно з початку року сальдо капітального і фінансового рахунку залишалося позитивним - 8,3 млрд дол. (за відповідний період минулого року - 6 млрд дол.).

Чиста припливу прямих іноземних інвестицій в жовтні становила 391 млн. дол.

Приплив прямих іноземних інвестицій до України з початку року становив 6,4 млрд дол., що на 10,9% більше, ніж за 10 місяців 2011 року. У реальний сектор економіки було спрямовано 92% цих обсягів.

У НБУ констатують, що внаслідок посилення девальваційних очікувань напередодні виборів приріст готівкової валюти поза банками в жовтні збільшився до 1,9 млрд дол. Проте в цілому за 10 місяців 2012 року приріст готівкової валюти становив 7,3 млрд дол., що на 19,2% менше, ніж за відповідний період минулого року.

У жовтні дефіцит зведеного платіжного балансу було профінансовано за рахунок резервних активів, крім того, сталося чергове планове погашення кредиту МВФ у розмірі 408 млн. дол. В результаті міжнародні резерви скоротилися до 26,8 млрд дол. США, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду впродовж 3 місяців.

Довідка УНІАН. Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд дол. порівняно з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол. (5,5% від ВВП) порівняно з 3,018 млрд дол. (2,2% від ВВП) у 2010 році.

У 2011 році профіцит фінансового і капітального рахунку становив 6,8 млрд дол. (у 2010 році - 8 млрд дол.).