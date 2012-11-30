Один із «дніпропетровських терористів» просить доправити його в Печерський суд

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську заявив адвокат Д.Реви Віталій Погосян.

У відповідь на уточнююче запитання кореспондента УНІАН про перспективи цього прохання, адвокат відповів: «Згідно із законом є два варіанти - або підсудного доставляють до Печерського суду 5 грудня, або проводять конференц-зв'язок».

За словами адвоката, його підзахисному Д.Реві через адміністрацію СІЗО було передано повістку на засідання Печерського суду 5 грудня.

Як повідомлялося, 5 грудня Печерський районний суд Києва продовжить розгляд скарги захисту одного зі звинувачених в організації вибухів у Дніпропетровську Д.Реви на адресу Генеральної прокуратури в бездіяльності в процесі розслідування цієї справи.

Перше засідання суду у цій справі мало відбутися 22 листопада. Проте тільки того дня Генпрокуратура передала до суду необхідні матеріали, тому суд переніс розгляд справи на 5 грудня.

Раніше захист Д.Реви попросив Печерський суд Києва зобов'язати ГПУ ухвалити рішення за поданою заявою про скоєння злочину, що стосується фальсифікації доказів проти обвинуваченого.

Довідка УНІАН. 27 квітня в центрі Дніпропетровська прозвучали чотири вибухи, в результаті яких постраждала 31 людина, серед них 10 дітей. За інформацією правоохоронних органів, всі вибухові пристрої були саморобними, вони були закладені в бетонні урни.

За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт, скоєний за попередньою змовою групою осіб).