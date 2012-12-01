На Вінниччині чоловік приставив пістолет до скроні касира автостанції

Як повідомляє Сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, правопорушником, якого затримали міліціонери, виявився 36-річний раніше судимий житель Мурованокуриловецького району.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік придбав білет до Вінниці та, оскільки до його рейсу ще залишався час, вирішив посидіти у кафе з товаришем. Через півгодини, коли чоловік у стані алкогольного сп’яніння повернувся на автостанцію, виявилося, що його автобус вже пішов. Тоді пасажир накинувся на касира з вимогою поміняти йому білет на інший рейс. Коли жінка сказала, що потрібно доплатити 10 гривень комісійного збору, той увірвався до неї у приміщення, зламавши двері, приставив до її скроні пістолет і погрожував вбити, якщо негайно не отримає білет.

Міліціонери, які оперативно прибули на виклик, вилучили у правопорушника пневматичний пістолет марки WARNING калібру 4,5 мм.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України (погроза вбивством).