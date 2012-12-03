В Україні може розпочатися активне будівництво малих ГЕС

Про це заявив у коментарі УНІАН Олександр Нікіторович - президент компанії "Новосвіт", яка займається розвитком малої гідроенергетики.

За його словами, прийняття парламентом і підписання Президентом Закону «Про внесення змін до Закону України« Про електроенергетику »щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» для розвитку малої гідроенергетики важко переоцінити.

Як зазначив А.Нікіторовіч, мала гідроенергетика включає в себе три види ГЕС, в залежності від потужності: «мікро» ГЕС (до 200 кВт), «міні» ГЕС (200 кВт - 1мВт і «малі» ГЕС (1 мВт - 10 мВт). «У всьому світі прийнята ця градація і в усьому світі прагнуть розвивати різні види гідроенергетики. Закон відкриває широкі можливості для розвитку в нашій країні« мікро »і« міні »ГЕС, розвиток яких до прийняття цього закону був нерентабельний. Витрати на їх будівництво та введення в експлуатацію не покривали собівартості, тому що всі ГЕС працювали на однакових умовах. Тепер відкривається можливість для будівництва таких електростанцій, і це поштовх для розвитку електроенергетики країни », - сказав А.Нікіторовіч.

Президент компанії «Новосвіт» вважає, що прийняття закону має велике значення і для економіки країни в цілому, «адже це поштовх для розвитку регіонів, нові робочі місця, збільшення енергетичного потенціалу країни». На думку експерта, новий закон краще закону зразка 2009 року, яким регулювалося розвиток альтернативної енергетики. Як зазначив А.Нікіторовіч, «головний недолік попередньої редакції закону, що в сучасних економічних умовах він не виконував свою основну функцію - створення умов для збільшення виробництва електроенергії за рахунок альтернативних джерел».

Говорячи про те, які області є найбільш перспективними для розвитку гідроенергетики, А.Нікіторовіч зазначив, що в даний час в кожній області є свій план розвитку гідроенергетики, однак найбільш перспективними для розвитку галузі є Карпатський, Івано-Франківський та Львівський регіони - тобто, регіони, де є невеликі гірські річки, на яких можна будувати такі ГЕС.

Довідка. 29 листопада 2012 Президент України Віктор Янукович підписав Закон № 5485-VI «Про внесення змін до Закону України« Про електроенергетику »щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії».

Зокрема, документ диференціює «зелений тариф» для ГЕС в залежності від їх потужності. Так, станції потужністю до 200 кВт отримають найменування «мікро» і коефіцієнт «зеленого тарифу» для них складе 2, потужністю від 200 кВт до 1 МВт отримують найменування «міні» і коефіцієнт 1,6, потужністю від 1 до 10 МВт - «мала »і коефіцієнт 1,2 (все - при введенні в експлуатацію з квітня 2013 року). При запуску всіх перерахованих видів ГЕС до квітня 2013 р. коефіцієнт «зеленого тарифу» для них буде складати 1,2.

Згідно з прийнятим документом, держава гарантує інвестору незмінність стимулюючих заходів (у порівнянні з чинними, на момент введення в експлуатацію, умовами) для об'єкта відновлюваної енергетики.

Відповідно до закону, тарифи на електроенергію для підприємств, що виробляють сировину, матеріали та комплектуючі для відновлювальної енергетики (якщо вони зареєстровані як інноваційних виробництв) будуть «заморожені» на рівні їх реєстрації урядом.