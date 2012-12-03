Мер Димитрова знову отримав 7 років в'язниці

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, відповідний вирок виніс сьогодні, 3 грудня, Червоноармійський міськрайонний суд. Колишнього міського голову засуджено за ч.2 ст.286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки) КК України до 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки. Підсудного було сьогодні взято під варту в залі суду.

Як повідомляв УНІАН, ДТП за участю мера м. Димитрова Ю.Анісімова відбулося в жовтні 2009 року. В результаті дорожньо-транспортної події померла 48-річна жінка - робітниця шахти «Центральна» Ірина Тимошенко. У крові мера було виявлено 0,75 проміле алкоголю, що відповідає 150 грамам горілки.

У березні 2010 р. Червоноармійський районний суд Донецької області вже виносив рішення, яким екс-мера було засуджено до 7 років позбавлення волі. Ю.Анісімов подав апеляцію і вирок було пом'якшено до 3,5 років позбавлення волі. Проте, суд при дослідженні доказів і виголошенні вироку порушив вимоги кримінально-процесуального законодавства і в травні 2012 р. цю кримінальну справу було знову направлено до суду першої інстанції на новий судовий розгляд, ухвалу з якої було винесено сьогодні, 3 грудня 2012 р.