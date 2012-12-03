Луценка перевели до лікарні

Про це повідомляє прес-секретар "Народної самооборони" Лариса Сарган на своїй сторінці в мережі Facebook.

При цьому вона уточнила, що "про лікування мова поки що не йде, тільки чергове обстеження".

Як повідомила кореспонденту УНІАН його дружина Ірина Луценко: "Юра близько 19.30 зателефонував мені з мобільного телефону, номер який був закритий, начальника обласного управління пенітенцарної служби, і повідомив, що його госпіталізовано до обласної лікарні.

Вона зауважила, що наполягала при розмові з чоловіком на тому, щоб пройти обстеження і лікування якщо таке буде призначене. За словами дружини екс-міністра, "стан Юри дуже поганий, крім інших хвороб у нього є підозра на дуже серйозе захворювання кишечнику".

На уточнюче запитання: як довго Ю.Луценко може перебувати за межами колонії в лікарні, - І.Луценко сказала, що на це питання ніхто не може дати відповіді".