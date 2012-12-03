Міліція попередила, що шукає зниклого професора в цілковитій таємниці

Про це сьогодні вперше офіційно повідомили у Відділі зі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

«У ЗМІ активно обговорюватися зникнення професора Донецького медичного університету Н.Калінкіної, і представники мас-медіа наполегливо цікавляться ходом розслідування за даним фактом», - сказано в повідомленні правоохоронців.

Також в міліції підкреслили, що вони «розуміють, які почуття зараз відчувають родичі зниклої жінки, і наскільки це надзвичайна подія турбує громадськість».

«Міліція підтвердила цей факт. В даний час правоохоронці роблять все можливе, щоб з'ясувати, що сталося в той фатальний день. Проводяться різні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії, перевіряються всі можливі версії. Міліціонери також звернулися за допомогою до громадян, розмістивши в ЗМІ орієнтування з прикметами зниклої безвісти», - йдеться в повідомленні.

У той же час, правоохоронці попередили, що «всі дії, які вживаються співробітниками міліції для пошуку зниклої і встановлення істини, - це таємниця слідства, за розголошення якої, згідно з чинним законодавством, передбачено відповідальність».

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Як повідомляв УНІАН, батько зниклої Н. Калінкіної - Валерій Калінкін розповів кореспонденту УНІАН що в той день, 5 листопада в 17.45 його дочка, доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої медицини № 1 міжнародного медичного факультету Донецького національного медуніверситету вийшла після роботи зі своєї кафедри, розташованої на території Обласної центральної клінічної лікарні, сіла у свій автомобіль і відправилася додому в мікрорайон «Азотний». Але додому так і не доїхала. За його словами, вже вночі з 5 на 6 листопада сім'я розпочала пошуки Н. Калінкіної - були оповіщені всі служби в місті, всі знайомі, її чоловік проїхав за звичайним маршрутом її слідування від місця роботи і додому, але безрезультатно.

6 листопада В. Калінкін написав заяву про пропажу дочки в Ленінський РВВС, за місцем її роботи, але справа за ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) була відкрита вже в Куйбишевському РВВС 8 листопада, коли була знайдена машина зниклої.

Він розповів, що про машину в міліцію подзвонили 7 листопада жителі одного з триповерхових будинків, розташованого недалеко від того місця, де був припаркований автомобіль.

«Машина стояла біля 23-ї лікарні, в 100 метрах від входу в поліклініку, стояла акуратно припаркована біля дороги. Це не далеко від дому, в напрямку додому, але в провулку, яким вона зазвичай ніколи не їздила, ніколи туди не звертала. Це дуже близько від дому, не більше 800 метрів», розповів Дмитро, чоловік Н. Калінкіної, додавши, що ключі від машини були в замку. За словами родичів, на задньому сидінні було видно дві маленьких плямочки від крапель крові.

«Ми всіляко допомагали слідству - і довідки добували, самих правоохоронців возили, куди було необхідно», - сказав батько. У міліції на слово не вірили, що у Н. Калінкіної 3-я група крові з позитивним резус-фактором, тому родичам вдалося дістати довідку з пологового будинку, в якому 20 років тому вона народжувала сина. Також родичі підказали, що вона залишала свої відбитки, коли літала в Лондон. «З усіх питань, що потрібно, ми допомагаємо, привозимо, віддаємо, тільки взамін не отримали нічого і навіть звичайних документів, що у нас здійснено вилучення купи речей, навіть цього не маємо», - поскаржився В. Калінкін. Він розповів, що за час розслідування цієї справи вже змінилося три слідчих; цілих три тижні знадобилося, щоб визначити, що краплі крові в машині належать зниклій дочці; машина була виявлена 7 листопада, але тільки 8 листопада вона була оглянута експертами, простоявши без нагляду зайві 12 годин. І, нарешті, справу було порушено 8 листопада, але тільки 22 листопада на прохання батька В. Калінкіна його було визнано потерпілим у справі.

У родичів немає версій про те, що трапилося, але вони ще сподіваються на слідство і кажуть, що «не дадуть замовчати» справі.

«Я, чесно кажучи, думав, що, якщо міліція буде діяти швидко, дуже оперативно - раптом вона жива, її можуть знайти, врятувати і все інше. Але потім танула і танула надія, і я не знаю вже скільки її, цієї надії, залишилося, що вона жива. Швидше за все, її вже немає в живих, але слідство не повинно зупинятися. Мені потрібно знати, де моя дитина і, принаймні, я повинен її по-християнськи поховати. І ті, хто це зробив повинні бути знайдені і покарані », - сказав батько зниклого професора. І додав: «У мене немає іншої мети в житті тепер. Тому, я не збираюся ні зупинятися, ні припиняти це все».