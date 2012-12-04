Янукович у Туркменістані обговорить екологію і 70-річчя Перемоги

Про це повідомив глава Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін.

Під час заходу учасники обміняються думками щодо ключових напрямів діяльності СНД, а також актуальних питань багатостороннього співробітництва, зокрема, у політичній, соціально-економічній та гуманітарній сферах.

За результатами засідання, зазначив С.Льовочкін, очікується підписання низки документів, спрямованих на подальший розвиток співпраці у рамках Співдружності.

«Окремі питання, які розглядатимуться під час засідання Ради глав держав СНД, є актуальними для України. Йдеться, зокрема, про оголошення 2013 року Роком екологічної культури і охорони навколишнього середовища у СНД та про підготовку до святкування 70-ї річниці перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», - підкреслив він.

Програма візиту також передбачає проведення зустрічей Президента України з главами держав-учасниць СНД з метою обговорення важливих аспектів двосторонньої взаємодії.