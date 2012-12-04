У Податковій пояснили, що дитячі новорічні подарунки не оподатковуються
11:46, 04 грудня 2012Суспільство
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Державна податкова служба України повідомляє, що з дитячих новорічних подарунків, придбаних компаніями за рахунок власних коштів для дітей своїх працівників, вартістю до 536,5 грн, податок на доходи фізичних осіб не стягується.
Податкова пояснила, що подарунки не оподатковуються
Як йдеться в повідомленні прес-служба ДПСУ, якщо ж вартість подарунка перевищує 536,5 грн, то він оподатковується за ставкою 15% або 17%.
Разом з тим, зазначають у податковій, подарунки надаються фізичним особам, а отже, при їх видачі підприємство повинно відобразити в податковому розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і суми утриманого з них податку за формою № 1ДФ за ознакою «160» вартість новорічних подарунків, надана в розмірі, що не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, і за ознакою «126» у разі перевищення такої суми.
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