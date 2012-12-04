У Податковій пояснили, що дитячі новорічні подарунки не оподатковуються

Як йдеться в повідомленні прес-служба ДПСУ, якщо ж вартість подарунка перевищує 536,5 грн, то він оподатковується за ставкою 15% або 17%.



Разом з тим, зазначають у податковій, подарунки надаються фізичним особам, а отже, при їх видачі підприємство повинно відобразити в податковому розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і суми утриманого з них податку за формою № 1ДФ за ознакою «160» вартість новорічних подарунків, надана в розмірі, що не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, і за ознакою «126» у разі перевищення такої суми.