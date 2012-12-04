У Кабміні планують в 2013 році зібрати податків з фізичних осіб на 78 мільярдів

Про це йдеться в законопроекті № 11000 «Про Державний бюджет України на 2013 рік», внесеному урядом до парламенту 3 грудня 2012 року.



Зокрема, надходження до місцевого бюджету пропонується передбачити в обсязі 68,823 млрд грн, до державного бюджету – 82,03 млрд грн, включаючи 50% надходжень по Києву.

Основними факторами, які, як очікується, позитивно вплинуть на збільшення надходжень від цього податку, названі зростання витрат на оплату праці, легалізація зарплат, збільшення доходів низькооплачуваних верств населення за рахунок підвищення мінімальних соціальних гарантій, збільшення доходів домашніх господарств за рахунок індивідуальної підприємницької діяльності, а також збільшення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.

При цьому граничний розмір податкової соціальної пільги розрахований, згідно пояснювальній записці до бюджету, на рівні 5,042 млрд грн при мінімальній заробітній платі 1176 грн і граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу, - 1650 грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної податкової служби, в січні-липні 2012 року надходження від податку на доходи фізосіб до зведеного бюджету України склали 37,9 млрд грн, що на 4,8 млрд грн більше, ніж у січні-липні 2011 року (темпи зростання складають 14,4%).

4 грудня Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді України прийняти закон про державний бюджет України на 2013 рік з прожитковим мінімумом на одну особу з розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2013 року - 1,108 тис. грн, з 1 грудня - 1,176 тис. грн.