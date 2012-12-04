189 населених пунктів в Україні - досі без світла

Протягом 4 грудня бригадами обленерго проводяться ремонтні роботи з відновлення електропостачання населених пунктів у 14 областях, які були знеструмлені внаслідок несприятливих погодних умов протягом доби.

Як повідомляє прес-служба МНС України, станом на 15.00 залишилось відновити електропостачання у 77 населених пунктах у Херсонській області, 34 – у Київській, 15 – у Дніпропетровській, 21 – у Полтавській, 12 – в Одеській, 4 – у Запорізькій, 12 – у Чернігівській, 5 – у Миколаївській, 6 – у Житомирській, 1 – у Луганській.

Загалом без світла залишаються 189 населених пунктів. Повністю відновлене електропостачання у Вінницькій, Волинській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Зокрема у Херсонській області без світла залишаються 86 населених пунктів, у Київській – 43, Дніпропетровській – 33, Полтавській – 30, Одеській – 29, Запорізькій – 25, Чернігівській – 12, Вінницькій – 11, Миколаївській – 8, Житомирській – 6, Луганській – 6 , Кіровоградській – 5, Черкаській –4, Волинській – 4.

Як повідомляв УНІАН, протягом 3 грудня та у ніч на 4 грудня внаслідок несприятливих погодних умов - сильні пориви вітру, мокрий сніг з дощем - та через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 302 населених пунктів у 14 областях.