960 українських військових пройшли перенавчання за підтримки НАТО

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси і інформації Міністерства оборони України.

“В рамках нашої Програми в Україні перепідготовка військовослужбовців розпочалася у 1999 році. Тільки цього року 960 осіб за підтримки НАТО пройшли перенавчання та отримали другу спеціальність. Загалом перепідготовку на цивільні професії успішно пройшли вже майже 5 тисяч 900 військовослужбовців та «запасників» у різних містах України”, – зазначив менеджер програми з перепідготовки військовослужбовців за програмою “Україна-НАТО” Крістофер Штаудт.

Як зазначили у Міноборони, понад 20 офіцерів, що підлягають звільненню з лав Збройних Сил, а також військовослужбовців запасу здобули дипломи за спеціальністю “Маркетинговий менеджмент” після проходження тримісячних навчально-тренувальних курсів перепідготовки при “Центрі маркетингових технологій” Дніпропетровського національного гірничого університету. При цьому курси розпочалися восени поточного року. Їх загальна тривалість склала понад 350 годин. Програма, крім аудиторних лекцій та семінарів, передбачала проведення “круглих столів” та практичних занять з провідними фахівцями НГУ.

“По закінченню навчання наші слухачі здатні розробляти стратегію поведінки фірми на ринку, знаходити вигідні ринки збуту за допомогою маркетингових досліджень, здійснювати товарну політику фірми, організовувати збут та постачання фірми, проводити рекламні кампанії, організовувати виставки та ярмарки, а також укладати та оформлювати контракти», – повідомила завідуюча кафедрою маркетингу Дніпропетровського НГУ, доктор економічних наук, професор Тетяна Решетілова.

Відбір кандидатів на навчання здійснювався Дніпропетровським обласним військовим комісаріатом. Отримати нову професію дали можливість військовослужбовцям, у яких найближчим часом закінчується термін контракту, зазначається в повідомленні.