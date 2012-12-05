ЄБРР дає ще 190 млн євро на сховище ядерних відходів у Чорнобилі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі В.Хорошковського, нагадавши, що відповідне рішення було прийнято урядом 14 листопада 2012 року.

Згідно з угодою, Банк надасть Україні додатковий грант у сумі 190 млн євро для завершення проектів будівництва нового безпечного конфайнменту об’єкту «Укриття» та сховища відпрацьованого ядерного палива на майданчику Чорнобильської АЕС.

Цей внесок стане останнім для збору необхідних 740 млн євро, із яких 550 млн євро було залучено за результатами міжнародної Донорської конференції 19 квітня 2011 р. у Києві, відзначили в прес-службі.

«Підписання зазначеної угоди стало результатом спільних зусиль українського уряду, ЄБРР і світової спільноти, спрямованих на перетворення об’єкту «Укриття» на екологічно безпечну систему. Її практична реалізація сприятиме також вирішенню економічних і соціальних питань, пов’язаних з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС», - заявив В.Хорошковський.