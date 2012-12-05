Прокуратура вимагає повернути Києву озеро Синє

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Подільського району столиці.

Зокрема, у позові прокуратура вимагає розірвати договір оренди земельної ділянки з ТОВ «Каштанове місто» та повернути київській громаді 16 га землі, де знаходиться озеро Синє.

Як нагадали в прес-службі, Київрадою у 2007 році з ТОВ «Каштанове місто» було укладено договір оренди земельної ділянки площею 16 га строком на 25 років для будівництва, експлуатації та обслуговування культурно-рекреаційного комплексу на проспекті Правди.

Однак з’ясувалося, що орендована земельна ділянка, на якій розташоване озеро Синє, товариством огороджена парканом, засмічена побутовим сміттям та не використовується за призначенням, підкреслюється в повідомленні.