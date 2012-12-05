У київському Call-центрі змінився директор

Відповідне розпорядження було підписане 30 листопада, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації. (Раніше Сall-центром керувала Наталія Данько – УНІАН).

При цьому в повідомленні зазначається, що проблеми, які накопичилися у функціонуванні установи, стали приводом для зустрічі заступника голови КМДА – керівника апарату Олександра Пузанова з колективом «Контактного центру».

«Ситуація, коли кияни не можуть додзвонитися до «Контактного центру», не повинна виникати взагалі. Ця установа існує саме для того, аби забезпечувати якісний та оперативний зв'язок між мешканцями та керівництвом міста. Новий керівник має забезпечити повноцінне функціонування «Контактного центру», – наголосив заступник голови КМДА під час зустрічі.

О.Пузанов поставив перед новим директором «Контактного центру міста Києва» завдання у найкоротшій термін збільшити кількість операторів, які працюють у денний та вечірній час, забезпечити оперативне реагування на скарги киян та своєчасно інформувати керівництво міста про проблеми, з якими телефонують мешканці.

Таким чином, новий директор повинен підвищити якість та оперативність реагування на дзвінки мешканців столиці, підкреслили в КМДА.

Крім зміни менеджменту, для удосконалення роботи «Контактного центру» міська влада планує у бюджеті на наступний рік виділити кошти на нове обладнання для установи.

Як повідомлялося, «Контактний центр міста Києва» було утворено рішенням Київради від 16 лютого 2012 року. «Контактний центр міста Києва» підпорядковується безпосередньо апарату КМДА та є суб’єктом Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади. Запити та звернення від киян приймаються телефоном за номером 15-51. Працює «Контактний центр міста Києва» цілодобово.