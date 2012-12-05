Міжбанк відкрився значним зростанням котирувань долара і євро

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2656/60, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,7360/10,7485.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися – 1,3120/22 (вівторок - 1,3059/61).



У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.