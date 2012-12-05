Врятовані українські моряки із «Волгобалт 199» за кілька днів будуть вдома

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі речника МЗС України Олександра Дикусарова.

Він наголосив, що МЗС продовжує тримати на контролі ситуацію із аварією судна «Волгобалт 199», що сталася 4 грудня біля узбережжя Туреччини.

За повідомленням Генерального консульства України у Стамбулі, яке тримає цю ситуацію на постійному контролі, 4 грудня українські дипломати відвідали врятованих трьох громадян України у лікарні. У медичному закладі українцям та громадянину РФ була надана професійна медична допомога, після чого громадян України було виписано з лікарні.

В ході перевірки було встановлено особистості врятованих моряків та загиблого українця. Генеральним консульством України та МЗС України було встановлено контакт із родичами загиблого моряка та врятованих українців.

Врятовані моряки з судна «Волгобалт 199» вже мали змогу поспілкуватися із своїми родичами.

У даний час врятовані громадяни України перебувають в готелі, українські дипломати в Стамбулі підтримують з ними постійний контакт.

«Українські моряки виснажені через те, що декілька годин провели в холодній воді, але почуваються добре», - зауважив О.Дикусаров.

Очікується, що українські моряки зможуть повернутися на Батьківщину за кілька днів. Дипломати надаватимуть їм всю необхідну допомогу.

За даними Генконсульства України у Стамбулі, пошуково-рятувальна операція із залученням вертольотів продовжувалася на місці аварії судна усю ніч. Погодні умови не дозволяли залучати до операції надводні судна.

За попередніми даними, судно «Волгобалт 199» вийшло 30 листопада 2012 р. з порту Маріуполь, воно перевозило вантаж до порту Анталія. 4 грудня 2012 р. поблизу узбережжя Туреччини потрапило в сильний шторм, розкололося навпіл та фактично миттєво затонуло.

Екіпаж не мав часу скористатися рятувальним оснащенням. Врятовані члени екіпажу вистрибнули за борт, впродовж 2-3 годин утримувалися на поверхні води. Троє громадян України та громадянин РФ, які увесь час трималися однією групою, були підняті на борт рятувального судна, де їм одразу була надана необхідна медична допомога.

Ця справа продовжує перебувати на особливому контролі МЗС, Генконсульства України в Стамбулі та Посольства України в Туреччині.

Як повідомляв УНІАН, за даними МЗС України, 4 грудня неподалік від селища Шілє (Туреччина) затонуло судно «Волгобалт 199», серед членів екіпажу якого були 11 громадян України і один громадянин Росії.