Загибель сина екс-губернатора розслідують за статтею «доведення до самогубства»

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВСУ в Закарпатській області, про проведення досудового розслідування повідомив тимчасово виконуючий обов’язки першого заступника начальника УМВС України в Закарпатській області - начальник слідчого управління УМВС України в Закарпатській області Сергій Россоха.

За його інформацією, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин події, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковано за ч.1. ст.120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства).

«На даний час проводиться досудове розслідування, в ході якого висунуто та розглядається декілька версій трагедії», - уточнив С.Россоха.

У СЗГ УМВСУ в Закарпатській області також уточнили, що 16 листопада близько 20.30 до чергової частини Ужгородського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що біля багатоповерхівки на проспекті Свободи виявлено труп чоловіка 25-30 років. На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група міліції.

Як повідомляв УНІАН, за даними закарпатських ЗМІ, згідно з офіційною версією, 16 листопада о 19.20 юнак 1989 року стрибнув з 16–поверхівки. Його особа встановлена, при ньому був паспорт.

За неофіційною інформацією, самогубцем є син екс-губернатора Закарпаття Івана Різака Олексій. Хлопець стрибнув з 15-го поверху. Перед цим він побував у будинку, ймовірно, своєї дівчини, залишивши там цінні подарунки та квіти. Тоді повернувся додому, взяв таксі та поїхав до 16-поверхівки, взявши з собою лише паспорт та мобільний.