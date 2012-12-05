У Києві сотні будинків залишилися без газу

Як повідомили ТСН у прес-службі ПАТ "Київгаз", аварія сталася внаслідок несанкціонованого і неузгодженого будівництва офісно-житлового комплексу за адресою Харківське шосе, 19.

Для повного усунення наслідків пошкодження газопроводу 5 грудня до 22:00 подача газу споживачам у згаданому масиві буде припинено.

"Мешканцям ДВРЗ на цей час необхідно перекрити газові вентилі, а також з 18:00 забезпечити доступ в свої квартири для продування і пуску газу", - повідомили в "Київгазі".

У той же час, як повідомили жителі масиву, на деяких вулицях, на яких проводяться аварійні роботи, вiдчутний стійкий запах газу.

У тих будинках, які опалюються за рахунок газових котлів, немає ні тепла, ні гарячої води.