У Києві сотні будинків залишилися без газу

16:33, 05 грудня 2012
Суспільство
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Сьогодні у Києві у Дніпровському районі стався масштабний витік газу, в результаті якого сотні будинків на житломасиві ДВРЗ залишилися без газопостачання.

Батарея

 Як повідомили ТСН у прес-службі ПАТ "Київгаз", аварія сталася внаслідок несанкціонованого і неузгодженого будівництва офісно-житлового комплексу за адресою Харківське шосе, 19.  

Для повного усунення наслідків пошкодження газопроводу 5 грудня до 22:00 подача газу споживачам у згаданому масиві буде припинено.

"Мешканцям ДВРЗ на цей час необхідно перекрити газові вентилі, а також з 18:00 забезпечити доступ в свої квартири для продування і пуску газу", - повідомили в "Київгазі".

У той же час, як повідомили жителі масиву, на деяких вулицях, на яких проводяться аварійні роботи, вiдчутний стійкий запах газу.

У тих будинках, які опалюються за рахунок газових котлів, немає ні тепла, ні гарячої води.

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