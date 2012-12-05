Експерти: Проект бюджету - найжорсткіший до села за останні 7 років

Про це йдеться в офіційному повідомленні організації.

Згідно з аналізом УКАБ, безпосередня підтримка аграріїв у 2013 році становитиме менше 30% від рівня, зафіксованого в державному бюджеті на 2012 рік.

Нагадаємо, згідно з проектом бюджету на 2013 рік, фінансування витрат Міністерства аграрної політики пропонується скоротити до 15,5 млрд грн із 18 млрд цього року.

«Основне скорочення припало саме на програми бюджетної підтримки сільгоспвиробників», - йдеться в повідомленні УКАБ із посиланням на генерального директора Володимира Лапу.

Зокрема, за підрахунками фахівців УКАБ, порівняно з 2012 роком зменшено витрати на бюджетні програми "Фінансова підтримка заходів у агропромисловому комплексі" більш ніж у 10 разів до 97 млн грн, "Фінансова підтримка заходів у агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу" - у 3,4 раза до 8,8 млн грн.

Також в організації звертають увагу на відсутність у проекті закону бюджетної програми "Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників і ягідників та нагляд за ними". При цьому Закон України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства» передбачає стягнення збору з цільовим його направленням на розвиток цих галузей. Як йдеться в повідомленні з посиланням на слова президента УКАБ Алекса Ліссітси, «це абсурдний випадок, коли цільове призначення збору не знайшло свого відображення в проекті державного бюджету».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 3 грудня зареєстрував у Верховній Раді законопроект № 11000 «Про Державний бюджет України на 2013 рік». Згідно з документом, на витрати Міністерства аграрної політики та продовольства планується виділити 15,55 млрд грн проти 18 млрд грн у 2012 році.