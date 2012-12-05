Вже більше 1,5 мільйона українців перехворіли на грип

Про це повідомляється на сайті Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

За останній тиждень, з 26 листопада по 2 грудня, на ГРВІ та грип захворіло 203 тис. 215 осіб, із них 141 157 (69,5%) - діти віком до 17 років.

Показник захворюваності на ГРВІ та грип серед населення становить 44,6 випадків на 10 тис. населення, що на 4,8% вище попереднього тижня.

Летальних випадків серед хворих на грип та ГРВІ не зареєстровано.

У цілому епідемічна ситуація щодо захворюваності на ГРВІ та грип відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року, запевнили в СЕС.

Показники захворюваності на ГРВІ та грип не перевищують епідемічні пороги в жодному з регіонів.

Загальна кількість вакцинованих проти грипу з початку епідсезону 2012-2013 рр. становить 227 тис. 255 осіб. За попередній тиждень щеплено проти грипу 34 тис. 971 особу. Середній показник охоплення щепленнями проти грипу серед дітей та дорослих становить 0,5%.