У Донецьку можна буде отримати візу до Німеччини й Польщі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції Донецький міський голова Олександр Лук’янченко.

За його словами, в першій половині наступного року в Донецьку буде відкрито Генеральне консульство Республіки Польща, яке почне видавати візи, а також у квітні існуюче Генеральне консульство Німеччини також має намір видавати візи тут, у Донецьку.

«Буде відкрито польське консульство - повний консулат на тій же основі, на якій працюють чеське й німецьке консульства. До речі, німецьке консульство обіцяє почати в 2013 році видавати візи в Донецьку. Польща теж планує видавати візи тут», - сказав О.Лук’янченко.

Довідка УНІАН. Наразі в Донецькій області громадянам України можна отримувати візи до Греції в Генеральному консульстві Греції в Маріуполі, до Чехії - в Генеральному консульстві Чеської Республіки в Донецьку. Також Генконсульство Чехії в Донецьку видає за угодою з Францією та Бельгією візи й до цих двох країн.