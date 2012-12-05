Заарештовано підозрюваних у вбивстві в нічному клубі

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

У повідомленні наголошується, що в суді прокуратура підтримала подання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту підозрюваних в умисному вбивстві.

Сьогодні, 5 грудня, Жовтневий районний суд м. Маріуполя виніс постанову про арешт обох підозрюваних.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі «за гарячими слідами» були затримані двоє зловмисників,які застрелили відвідувача і поранили співробітника нічного клубу.

Правоохоронцями було встановлено, що двоє відвідувачів, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, заважали відпочивати іншим клієнтам розважального закладу. При спробі присікти безлад, виник конфлікт, в ході якого вони вистрілили з невстановленого предмета в співробітника клубу і відвідувача. Один з потерпілих, відвідувач клубу, 1990 року народження, помер у хірургічному відділенні під час проведення операції. Другий - співробітник клубу, 1992 року народження, з кульовим пораненням стегна госпіталізований і в даний час знаходиться на лікуванні.

Протягом години 21-річні підозрювані місцеві жителі були затримані.

Даний факт зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.2 ст.115 (умисне вбивство за обтяжуючих обставин) КК України. Процесуальне керівництво досудовим слідством здійснюється органами прокуратури.