У віці 105 років помер Оскар Німейєр

Про це повідомляє Франс Прес з посиланням на медиків.

Як повідомляє агентство, О.Німейєр був госпіталізований 2 листопада з нирковою недостатністю, яка стала ускладненням після перенесеного грипу. Трохи більше місяця він проходив лікування в лікарні в Ріо. За словами лікарів, смерть архітектора сталася о 21:50 середи за місцевим часом. Він не дожив лише 10 днів до свого 105-го дня народження.

Єдина дочка Німейєра, Анна Марія Німейер, померла в червні цього року у віці 82 років, зазначає агентство.

Німейєр - живий класик світової архітектури, додає РІА "Новости". Він працював з Ле Корбюзьє, був співавтором проекту штаб-квартири ООН у Нью-Йорку. На початку 1960-х років О.Німейєр разом з урбаністом Лусіу Коста, який відповідав за містобудівний проект, побудував "місто майбутнього" ​​- нову столицю своєї країни Бразиліа, згодом внесену до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.