Мер не хоче віддавати в держбюджет 150 млн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер заявив журналістам після чергової сесії Дніпропетровської міської ради.

«Учора ми побачили перші показники держбюджету 2013 року, які передбачають перевищення нормативних вилучень із бюджету міста. За нашими розрахунками, вилучення збільшуються в 3,8 раза. Тобто, нас намагаються повернути в той порядок вилучень, який був до приходу цього уряду. Ми хвалили поточний рік, мовляв, як добре нам було, що справедливість запанувала. Сьогодні ця загроза існує», - підкреслив І.Куліченко.

За словами мера, він доповів про це губернатору Дніпропетровської області Олександру Вілкулу, а також дав доручення фінансовому департаменту міськради відстоювати свої інтереси в Міністерстві фінансів.

«Ця проблема нас дійсно хвилює. Виплатити додатково 150 млн грн до держбюджету – для нас ця цифра непідйомна», - зазначив І.Куліченко.