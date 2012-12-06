У російському Нальчику застрелили ведучого місцевого телеканалу

У російському місті Нальчик застрелили ведучого телеканалу.

Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті Росії.

За дорученням голови Слідчого комітету кримінальну справу, порушену за фактом вбивства ведучого телеканалу ВГТРК (Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія) в Нальчику Казбека Геккієва, передано для подальшого розслідування до Головного слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації по Північно-Кавказькому федеральному округу.

За даними слідства, 5 грудня увечері невідомий вистрілив у голову журналістові. Від одержаних травм чоловік помер на місці. Слідством розглядаються різні версії вбивства, зокрема, воно могло бути пов'язане з професійною діяльністю К.Геккієва.