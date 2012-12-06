Селяни перекрили трасу Львів-Кіровоград-Знам'янка, вимагаючи газу

У Вінницькій області близько 200 жителів села Зарванці сьогодні, 6 грудня, перекривали автотрасу "Львів-Кіровоград-Знам'янка" вимагаючи подали газ населенню.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники пікету близько 25 хвилин ходили по пішохідному переходу, таким чином заважаючи руху транспорту. Люди тримали плакати "Банду - геть!", "Владо - повернись обличчям до народу!", "Дайте в село газ чи поверніть гроші!".

На місце події виїжджав голова Вінницької районної ради Станіслав Щербатий і пообіцяв врегулювати питання з подачею газу в село.

Довідка УНІАН. Будівництво підвідного газопроводу, яке було розпочато ще в 2001 році, обійшлося в 36 млн гривень, з яких 30 млн гривень інвестувала компанія "ДЮК-1» (Вінниця), ще 3,7 млн гривень - Якушинецька сільська рада, до складу якої входить село Зарванці, решта - кошти жителів села.

При цьому Якушинецька сільрада виділила "ДЮК-1" земельну ділянку площею 55 га як компенсацію за інвестовані з будівництво газопроводу кошти.

Підвідний газопровід довжиною 24 км у село Зарванці був побудований в січні 2011 року, проте досі по ньому не подано газ для забезпечення житлових будинків села.