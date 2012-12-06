У Харкові під час масової бійки загинув студент-іноземець

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Бійка на території студентського містечка сталася «на ґрунті неприязних відносин», йдеться у повідомленні. У ній брали участь по 30 іноземних студентів з кожного боку.

Студент одного з університетів заподіяв смертельні тілесні ушкодження іншому іноземному громадянину, студенту того ж навчального закладу.

Правопорушника затримано. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, надзвичайна подія сталася 4 грудня близько 21.00. Поранений 24-річний громадянин іншої держави у тяжкому стані був доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Лікарям не вдалося врятувати йому життя.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронцями встановлено, що «причиною конфлікту стала жінка - хлопці з’ясовували, з ким вона буде зустрічатися».

За інформацією ВЗГ, наступного дня працівниками карного розшуку міської міліції за підозрою у скоєнні злочину був викритий 19-річний іноземець, який під час бійки побив потерпілого руками по голові, внаслідок чого той знепритомнів та впав на землю.

Затриманому оголошено про підозру в скоєнні вказаного злочину. Вирішується питання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу.

Правоохоронці продовжують з’ясовувати обставини події.