Нацбанк: ціни на товарах і на рекламі повинні бути тільки в нацвалюті

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту з управління валютним резервом і здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку України Олександр Дубихвост у ході третьої міжнародної конференції Cbonds.

За його словами, відповідно до внесених НБУ змін до закону про ціни і ціноутворення, ціни на товари на території України необхідно встановлювати виключно в національній валюті.

Він також зазначив, що відповідно до змін до законодавства, які набрали чинності на початку грудня, в рекламі також необхідно використовувати виключно національну валюту.

За словами О.Дубихвоста, швидше за все, результати від прийнятих змін до законодавства можна буде побачити вже з початку наступного року.

«Я сподіваюся, що з початку року, коли ми відкриватимемо «Авізо», там будуть ціни в гривнях, коли відкриватимемо, наприклад, сайти будівельних компаній, там теж будуть ціни в гривнях», - зазначив він.

О.Дубихвост також повідомив, що у разі порушення цих вимог регулятор застосовуватиме жорсткі санкції.