Селяни масово об’єднуються у кооперативи

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час обласної наради з питань розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів за державною програмою «Рідне село» у Житомирській облдержадміністарції повідомив заступники голови Житомирської ОДА з аграрних питань Микола Дейсан.

За його словами, " в області процеси об’єднання селян в кооперативи вже стали масовими , завдяки кооперативам аграріям вдасться покращити якість і безпечність сільськогосподарської продукції".

Заступник голови Житомирської облдержадміністрації також додав, що «велика кількість дрібних і середніх господарств мають обмежені можливості для первинної обробки та зберігання зібраного врожаю. Кооперативи є інструментом об’єднання малими виробниками сільськогосподарської продукції власних ресурсів і здійснення спільних стратегій на ринках продукції, послуг і засобів виробництва.

М.Дейсан уточнив, що наразі в Україні налічується 4,5 млн. особистих селянських господарств населення, 197 тисяч них функціонують в Житомирській області. При цьому майже 27 тисяч таких господарств Житомирщини у наступного року вже отримують державну допомогу.

Він також зазначив, що розвиток сільськогосподарської кооперації потрібен для зростання економіки малих виробників сільськогосподарської продукції, оптимізації їхніх витрат на ведення господарської діяльності, спрощення доступу до агропромислових послуг та каналів збуту.

М.Дейсан уточнив, що у листопаді цього року вже відкрито мережу заготівельно-збутових і переробних кооперативів у Бердичівському районі. Загалом в області налічується 105 дієвих багатофункціональних кооперативів.

Довідка УНІАН. Державна програма «Рідне село» стартувала 15 травня цього року у Києві. Основні положення цієї ініціативи розроблені Міністерством аграрної політики та продовольства України за участі Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, профспілкових громадських організацій, міжнародних експертів і аграріїв. Основна мета ініціативи «Рідне село» полягає у державній підтримці особистих селянських і фермерських господарств.