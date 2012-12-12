Янукович і Азаров передали кримчанам, щоб не хвилювалися

Про це повідомила прес-служба кримського уряду з посиланням на голову Ради міністрів республіки Анатолія Могильова.

«Програма розвитку Криму так чи інакше закладена в державних програмах і виконуватиметься за всіма напрямками. Це газифікація, водопостачання, ремонт доріг, об'єктів соціальної сфери», - повідомив він.

Крім того передбачається, що до держбюджету ще вноситимуться зміни. «Бюджет, скоріш за все, буде переглянуто. Виділятиметься ресурс для виконання соціально-економічних програм і соціальних ініціатив, які зараз реалізуються. За попередніми прогнозами, Крим отримає не менше дотацій на соціально-економічні програми, ніж минулого року, а за окремими з них - навіть більше. Я розмовляв і з Президентом, і з прем'єр-міністром про це», - повідомив глава Ради міністрів Криму.

Він заявив також, що в республіканському бюджеті на 2013 рік буде збережено витрати на соціально-економічний розвиток регіону та реалізацію всіх значущих соціальних ініціатив.