Мер Донецька знайшов позитив у бюджеті на 2013 рік

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, коментуючи ухвалення Верховною Радою Держбюджету на 2013 рік і анонсуючи ухвалення бюджету міста Донецька в другій половині грудня цього року.

«Ми останнім часом приймаємо бюджет без дефіциту. Шукатимемо протягом року ресурси для залучення коштів до спеціального й цільових фондів, щоб покривати брак фінансових ресурсів. Не можна сказати, що це буде бюджет бурхливого розвитку. Це буде бюджет стабільності», - зазначив мер.

За його словами, прибуткова частина бюджету Донецька на 2013 рік без трансфертів і доплат становитиме 2,5 млрд грн, видаткова буде на такому ж рівні.

«Контрольні цифри за проектом бюджету 2013 року до 19 грудня буде обраховано, й бюджет наступного року буде затверджено на сесії міської ради. В проекті бюджету із коштів, що заробляються нами, 78,8% піде до державного бюджету, 8,9% передадуть обласному бюджету, й на 12,3% ми житимемо, розвиватимемося, робитимемо місто затишним і комфортним», - заявив О.Лук’янченко.

Говорячи про плани соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік, він зазначив, що «план характеризується тим, що нам треба мінімізувати наслідки кризових явищ в економіці нашого міста, продовжити жорсткий контроль за виплатою заробітної плати на підприємствах усіх форм власності».