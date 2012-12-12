На Північному ГЗК обвалився дах

На Криворізькому гірничо-збагачувальному комбінаті обвалився дах.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині на території ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» в цеху виробництва окатишів №2 (розмір будівлі 180х180х30м) сталося руйнування частини залізобетонного даху на площі 4800 м2. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, обрушення сталося вчора, 11 грудня, о 19.30. Жертв та постраждалих немає. Технологічний процес цеху призупинено. Причини руйнування встановлюються.

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