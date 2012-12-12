Завтра проведуть ексгумацію тіла сина екс-губернатора Закарпаття

Ексгумацію тіла Олексія Різака - сина колишнього губернатора Закарпатської області буде проведено завтра, 13 грудня.Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.

Нагадаємо, днями під час брифінгу Генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив, що колишній губернатор Закарпатської області Іван Різак звернувся до ГПУ із заявою про те, що справа загибелі його сина розслідується не достатньо активно.

«ГПУ вивчила матеріали кримінальної справи і на сьогодні є дві обставини. По-перше, перекваліфікована стаття Кримінального кодексу, є декілька версій, серед них і вбивство. Крім того, І.Різак звернувся до прокуратури для того, щоб був наданий дозвіл на ексгумацію. Це рішення прийняте прокуратурою, тобто буде експертиза, результати якої будуть долучені до матеріалів справи», - сказав В.Пшонка.

Як повідомляв УНІАН, близько 20.30 16 листопада до чергової частини Ужгородського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що біля 16-поверхівки на проспекті Свободи виявлено тіло чоловіка 25-30 років. Було встановлено, що загиблим є син екс-губернатора Закарпаття І.Різака Олексій.

Міліція Ужгорода порушила кримінальну справу за статтею "Доведення до самогубства".

Для більш ефективного проведення досудового розслідування дане кримінальне провадження було передано до слідчого управління УМВС України в Закарпатській області.

За даними прес-служби прокуратури Закарпаття, у кримінальному провадженні висунуто кілька версій, серед яких поряд із самогубством розглядається і вбивство із подальшим інсценуванням самогубства. Призначено ряд експертиз.

10 грудня 2012 року кримінальне провадження за фактом смерті 23-річного Олексія Різака - сина колишнього губернатора Закарпатської області Івана Різака перекваліфіковано зі статті про доведення до самогубства на статтю про вбивство. Про це клопотав сам Іван Різак. Він також звернувся до органів прокуратури з проханням провести ексгумацію тіла його сина для встановлення остаточних причин та обставин смерті.