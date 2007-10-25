Калиновського почне шукати Інтерпол?

Екс-пасинка Дмитра Фірташа Сергія Калиновського днями можуть оголосити в міжнародний розшук.

Про це повідомив 5 каналу заступник начальника відділу Інтерполу Андрій Некрутов.

За його словами, організація лише зараз отримала відповідні документи від київської міліції, хоча інформація про втечу Калиновського за кордон з`явилася ще місяць тому.

Як повідомив виконувач обов`язків міністра внутрішніх справ Михайло Корнієнко, зараз справа Калиновського знаходиться в провадженні прокуратури.

"Після того як він зник була обрана міра запобіжного заходу – арешт. І відразу він був оголошений у місцевий розшук, а потім міждержавний (у країнах СНД)", - повідомив він.

За словами Корнієнка, МВС має оперативну інформацію щодо місця перебування Калиновського, але не зміг підтвердити, чи перебуває він в Ізраїлі.

Як відомо, влітку внаслідок ДТП із Калиновським загинуло дві людини. Сам він після місяця перебування в приватній клініці зник.

Українська правда