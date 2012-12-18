Азаров просить українців посидіти вдома, поки він боротиметься зі стихією
Азаров запевнив, що уряд докладе всіх зусиль для ліквідації наслідків стихії.
Про це йдеться у зверненні М.Азарова до громадян, текст якого переданий УНІАН Департаментом інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Прем’єр нагадав, що у багатьох областях України склалися надзвичайно складні погодні умови. За останній тиждень випала двомісячна норма снігу. Мороз і хуртовини призвели до значного ускладнення ситуації на дорогах. Багато населених пунктів залишилися без електропостачання.
За словами М.Азарова, уряд постійно вживає необхідних заходів для підтримання нормальної життєдіяльності країни. Відповідним міністерствам і відомствам, регіональним адміністраціям доручено організувати роботи із відновлення електропостачання та забезпечення транспортного сполучення, а при необхідності - обмеження або закриття руху автотранспорту.
У Кабінеті міністрів створено оперативний штаб. Відповідні служби працюють цілодобово у посиленому режимі.
«Але ситуація залишається небезпечною для життя і здоров’я людей. З метою попередження аварійних ситуацій на дорогах у період екстремальних погодних умов прошу утриматися від виїзду на дороги без нагальної потреби», - додав прем’єр.
Він запевнив, що уряд зробить усе можливе для ліквідації наслідків стихії як в нинішній ситуації, так і надалі.