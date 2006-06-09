Ющенко звільнив колишнього голову СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ, яким звільнив генерала армії України Леоніда ДЕРКАЧА з військової служби.

Текст указу розміщений на офіційному сайті глави держави.

Як зазначено в документі, Л.ДЕРКАЧА звільнено у відставку за станом здоров`я з правом носіння військової форми одягу.

Як відомо, Л.ДЕРКАЧ з квітня 1998 року до лютого 2001 року був головою Служби безпеки України. До того він був головою Державного митного комітету України, головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації.