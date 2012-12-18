Дружину судді-"колядника" залишили на посаді судді

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні членами ВРЮ після розгляду відповідного подання на звільнення О.Зварич.

Водночас, як повідомило УНІАН поінформоване джерело, дружину І.Зварича пропонувалося звільнити за порушення присяги, а саме - ненадання нею свідчень у кримінальній справі, яку було порушено відносно її чоловіка.

Як зазначив співрозмовник агентства, ст. 63 Конституції України надає громадянину право не надавати свідчень відносно себе або своїх родичів.