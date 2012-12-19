На Майдані сьогодні запалять головну ялинку

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, концертна програма розпочнеться о 16.00. На гостей свята чекають Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» з театралізованою постановкою «На Святого Миколая» та вихованці дитячої хореографічної школи при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім. Павла Вірського з хореографічною постановкою «Гуцульська рапсодія».

З новорічно-різдвяними святами вітатиме киян та гостей міста переможниця пісенного конкурсу «Дитяче Євробачення - 2012» Настя Петрик, а також народна артистка Україна Ніна Матвієнко, яка співатиме з хором хлопчиків та юнаків при Муніципальній академічній чоловічій хоровій капелі імені Л.Ревуцького.

Засвічення ялинки відбудеться о 17.00. Завершить дійство святковий феєрверк.

Як зауважили у КМДА, цьогоріч головну Новорічну ялинку України створено з урахуванням побажань киян. Вперше проведено конкурс з визначення найкращої пропозиції зовнішнього вигляду ялинки, за результатами якого перемогла компанія «Люм’єр-Україна». Саме вона запропонувала найцікавіший проект дизайну, прикрас та ілюмінації ялинки. Крім того, компанія задовольнила технічні вимоги – висота дерева становить майже 35 м, вага – до 30 тонн.