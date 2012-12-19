Півдню України загрожує стихія: у Чорному морі хвилі сягнуть 5 метрів

За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру МНС, найближчим часом погодні умови ускладняться на півдні країни. Про це повідомив директор Гідрометцентру Микола Кульбіда під час селекторної наради з керівниками територіальних підрозділів МНС щодо ліквідації наслідків негоди в регіонах увечері 18 грудня, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

«Якщо у попередні дні небезпечні стихійні явища спостерігалися в основному на заході та півночі країни, то сьогодні активізація синоптичних процесів відбувається над територією Туреччини і Чорним морем. Це, звісно, в першу чергу вплине на південні регіони України. Так, 19-20 грудня на півдні слід чекати посилення вітру до 15-22 м/с, а часом і до 25-30 м/с. У першу чергу, це стосується узбережжя Чорного та Азовського морів, Херсонської області, Криму. Крім того, чекаємо випадіння снігу та мокрого снігу, у Криму – з дощем. Станом на сьогодні немає зовсім снігового покриву на території Криму, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Але днями він з’явиться. Це може призвести до порушення руху транспортних засобів», - повідомив М.Кульбіда.

За його словами, у ці дні спостерігатиметься явище обледеніння суден. У Дніпровсько-Бузькому лимані та на Азовському морі можливе утворення криги. Також очікується посилення хвилювання на морях: в Азовському морі хвилі сягатимуть 1,5-2 м, у Чорному – 3-5 м.

У Луганській, Харківській та Дніпропетровській області очікується посилення вітру до 15-20 м/с, а також невеликі та помірні опади у вигляді снігу. Незначні опади та посилення вітру можливі у Вінницькій, Черкаській. Кіровоградській та Полтавській областях. На заході та півночі погода нормалізується.

На заході країни донині спостерігалися доволі високі температурні показники. У найближчі дні сюди також прийде похолодання – температура повітря понизиться на 8-13 градусів і становитиме вночі 20-15°С морозу, а вдень 12-6°С. До цих же значень наблизиться температура повітря на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині. До сьогодні такі низькі показники спостерігалися лише у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Такий характер погоди протримається 19-23 грудня. Очікується, що ситуація на півдні покращиться з 21 грудня, коли там стихне вітер та припиняться опади.