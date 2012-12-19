На Тернопільщині місто опинилося в сніговій пастці: висота заметів - 2-3 метри

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, через сильні снігопади висота снігових заметів у Борщеві складає 2-3 м. Відповідно люди не можуть добратися до магазинів. За даними рятувальників, відрізаними від цивілізації опинилися зокрема і сім’ї з малолітніми дітьми.

«4 доби люди не в змозі добратися до магазинів, щоб поповнити запаси їжі. З метою доставки продуктів харчування рятувальники на спецтехніці здійснили підвіз їжі, води та медикаментів», – повідомили в центрі пропаганди обласного управління МНС.

Рятувальники також запевняють, що у Борщеві тривають роботи з розчищення снігових заметів.

Водночас на дорогах області проїзд все ще утруднено. Рятувальники щодоби буксирують автотранспорт, який потрапляє в снігові замети.